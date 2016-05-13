《汇市简讯》澳元兑美元在0.7300下方的停止单成空头目标

0138GMT * 澳元兑美元终于触发在0.7300的期权买单；跌至0.7286 * 今早卖盘稳定出笼，目标是在该水准下方的停止单 * 大连铁矿石期货跌5.2% * 上海期交所螺纹钢合约最新下跌4.9% * 澳元兑美元下一道支撑位在约0.7260，今日200日移动均线切入位在0.7261 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)