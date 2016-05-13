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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 09:54 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在0.7300下方的停止单成空头目标

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    * 澳元兑美元终于触发在0.7300的期权买单；跌至0.7286
    * 今早卖盘稳定出笼，目标是在该水准下方的停止单
    * 大连铁矿石期货跌5.2%
    * 上海期交所螺纹钢合约最新下跌4.9%
    * 澳元兑美元下一道支撑位在约0.7260，今日200日移动均线切入位在0.7261
    (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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