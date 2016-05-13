台湾债市：10年公债殖利率早盘整理，股市疲弱有利低档盘整

路透台北5月13日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五早盘在平盘附近整理。交易员表示，昨日出现获利了结卖压中止连六跌走势后，台债殖利率重回低档整理格局，盘中随股市变动。

他们指出，下周五(20日)新政府即将上任，各方高度关注新总统蔡英文的两岸关系谈话，以及中国的后续反应。台股近期表现疲弱，多少也反映出投资人的担忧，在此情形下，具避险功能的台债气氛仍偏多，殖利率反弹不易。

〞股市在反映对520的担忧，原本交流的架构若被否定，冲突的红线会重新划分。〞一位银行交易员说。

惟另一证券商交易主管则称，蔡英文不会在520就职典礼上谈到“九二共识”，台湾接下来料将面临陆客减少、交流中断的报复，这是大家都可以预期到的，所以对台债不会有激励。

交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.80-0.82%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.55%。

本地时间10:09，10年券105/4殖利率跌0.25基点至0.8055%，成交31.5亿台币；五年券105/5殖利率跌0.20基点至0.5380%，成交0.5亿台币。台股加权指数 跌0.67%。

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