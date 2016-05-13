《路透晚报》--5月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：长期向好基本面没有改变，有信心实现全年主要目标--总理

中国总理李克强表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，有信心实现全年经济社会发展主要目标。

--《即时观点5》中国4月新增贷款创半年新低远逊预期，货币政策仍观望为主

中国央行公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查中值13.5%，并创10个月新低；4月新增人民币贷款5,556亿元，亦远低于9,000亿元的路透调查中值，创下半年新低。

--中国财政：4月财政收入加快增长，持续受益于房地产回暖--财政部

中国4月财政收入继续受益于楼市回暖而加速增长，同比增速较前月高逾一倍，不过考虑到经济下行压力仍存在，财政增收基础并不牢固。

--中国经济：2015年城镇非私营单位就业者年平均工资增速升至10.1%--统计局

中国国家统计局公布，2015年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长10.1%，增速比上年加快0.6个百分点，工资政策和宏观经济总体稳定是平均工资较快增长的主要原因。

--欧中贸易：欧盟议员反对放松对中国的贸易防御

欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。

--中美贸易：中方正式启动对美国反补贴措施案（DS437）执行之诉程序--商务部

中国商务部表示，中方就美国对中国部分产品实施反补贴措施世贸争端案（DS437）的执行措施，提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商，正式启动该案执行之诉程序。

--中国反腐：天津检察机关对令计划涉嫌受贿获取国家秘密、滥用职权一案审查起诉

新华社报导，从最高人民检察院获悉，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会原副主席、中共中央统战部原部长令计划涉嫌受贿、非法获取国家秘密、滥用职权一案，由最高人民检察院侦查终结，经依法指定管辖，移送天津市人民检察院第一分院审查起诉。

【金融】

--中国金融：银监会规范银行代销业务，禁止未经授权或超越授权范围代销

中国银监会发布通知，明确商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品，不得代销该范围以外的机构发行的产品，政府债券、实物贵金属和银监会另有规定的除外。

--中国金融：一季度末银联境外持卡人交易量已接近中国持卡人海外消费

中国银联国际在海外力推本地化战略，境外持卡人的交易量已迅速逼近中国持卡人在海外的消费量。据银联国际统计，一季度末，境外发行银联卡的交易量已占银联卡国际业务总量近半，而2013年底这一数字仅为27%。

【固定收益】

--《分析》流动性无忧中国央行淡静旁观，稳定应是近期政策主基调

流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为主基调。

--《中国债市每日综述》止盈盘推现券收益率小涨，基本面疲弱支撑仍在

中国银行间市场现券收益率稍反弹，国债期货亦冲高回落。连续多日强势后市场已积累不少获利盘，在金融数据公布前后不少机构选择止盈兑现，并拖累现券小幅走弱。

--中国信用债：招行称山水水泥公告表述不实，14山水MTN002利息已兑付成功

中国招商银行就其主承的14山水MTN002付息事宜发布声明，称此前山水水泥公告指因公章原因无法付息的表述不实，14山水MTN002利息已于周四顺利划转至债券投资者。

--中国信用债：天威英利新能源称未能按期兑付两期中票本息

中国信用债违约案例不断增加。保定天威英利新能源有限公司公告称，由于连续亏损，其发行的于周四到期的2011年度第一期中期票据11威利MTN1未能按期兑付本息；同时亦未能按期兑付2010年度第一期中期票据10英利MTN1的剩余本息。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.1890%，六个月2.2142%--业内人士

中国财政部公告，上午招标的三个月和六个月两期贴现国债，分别获得1.8亿元和3.4亿元的追加认购，实际发行规模为101.8亿元和103.4亿元。业内人士稍早透露，该三个月期贴现国债加权中标收益率2.1890%，边际中标收益率2.2182%，投标倍数3.72倍；六个月期贴现国债加权中标收益率2.2142%，边际中标收益率2.2613%，投标倍数3.04倍。

--中国票据市场：转贴利率本周小降，低位潜行交投不甚旺盛

中国银行间市场资金面恢复宽松，票据市场本周转贴利率随之小降，但受票源较少和监管层频繁检查影响，成交不甚旺盛。交易员称，目前票据价格已属低位，若资金利率没有大变化，短期内维持盘整可能性大。

【外汇】

--中国外汇：今年跨境资本流动将保持稳定，外汇储备仍较充裕--外管局

中国国家外汇管理局发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

--中国外汇：4月末外币贷款余额同比降幅扩至13.2%，外币存款余额降幅收窄--央行

中国央行公布数据显示，4月末外币贷款余额同比降幅走阔至13.2%，同期外币存款余额降幅则收窄至1.5%。

--中国汇市：人民币小幅收贬至两个月低点，两地点差略阔仍延续

中国人民币兑美元续收贬至两个月低点，中间价则大跌287点至逾两个月新低。交易员称，隔夜欧元、日圆大跌推高美元指数，致今日中间价大幅回落，日内人民币汇价随美指波动，继续走弱。

--《人民币综述》中城建设发紧急“求救信”，点心债等“过山车”揪债权人心

一纸发给中国央行的“求救信”周四在金融市场悄然传开，发信的主角中国城市建设控股集团，近日因其实际控制人变更、境内外存续债券规模近200亿元人民币或有偿债压力而处“风口浪尖”。

--《焦点》离岸与在岸价差再度走阔，人民币空头“贼心大、贼胆小 ”

人民币空头又开始骚动了！离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。

【证券/行业】

--中国证券：证监会称再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化

中国证监会表示，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化，日后若有修改和调整会正式向社会公布。证监会并称，积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌创两个月新低，反弹乏力大盘高开低走

中国股市沪综指小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场短线只能进入多空弱平衡状态。

--《技术分析》中国股市沪综指进入弱势震荡反抽

中国股市沪综指本周再下台阶，随即缩量震荡。技术面显示，大盘连续挫跌填补2,810点缺口后，下跌动量有所减弱，短线单边跌势告一段落，后市进入弱势震荡反抽，但反弹力度料有限；中线看，本周再现较大周跌幅，上方2,950点附近中期均线汇聚形成强力压制，后市继续保持下跌趋势，并有望再度考验前低2,638点。

--中国基金：证监会回应保本基金叫停报导，采用买断式担保的可正常申请

对应近日有媒体报导称保本基金或被暂停注册，中国证监会官方微博周五回应称，对于采用买断式担保方式的保本基金产品，基金公司在充分评估风险、合理测算风险承受能力基础上，可正常申请注册。

--企业结盟：苹果对滴滴出行投资10亿美元

苹果宣布，对中国打车服务公司滴滴出行投资10亿美元，苹果首席执行官(CEO)库克称，这将有助于苹果更好地理解重要的中国市场。

--路透专访：中资海外并购热潮汹涌，中金借势扩大并购业务--高层

今年一季度中资跨境并购井喷，单季金额已接近去年全年，中国知名投行--中金公司参与了多个大型并购案，与高盛、瑞银等国际大投行比肩。中金投行并购主管表示，看好未来中企跨境并购潮给中资投行带来的机会。

--中国期货：大商所称豆粕等期货品种当日开平仓手续费优惠取消

中国大连商品交易所发布通知称，自5月16日交易时（即13日晚夜盘交易小节时）起，取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕榈油等期货品种当日先开仓后平仓（即日内短线）手续费减半收取优惠，豆粕、玉米淀粉当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原1.5元/手，豆油、棕榈油当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原2.5元/手。

--全球股市：MSCI明晟宣布调整美国、中国和新兴市场股指

美国指数服务商MSCI明晟宣布，调整旗下数个指数构成，其中包括美国大型股指数增加四支股票及剔除一支股票。MSCI明晟还大幅调整中国A股指数，新纳入30支股票，剔除14支。

--中国个股：葛洲坝拟参与贵州PPP项目，合作投资规模约600亿元

中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司公告称，公司与贵州省政府签订战略合作协议，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合600亿元人民币。

--中国个股：万达院线拟以372亿元收购万达影视，并配套融资至多80亿元

中国最大的电影院线公司万达院线公告称，拟以372亿元人民币价格收购关联公司万达影视100%股权，以增发股份作为支付对价，并配套融资至多80亿元。

--中国个股：上汽集团旗下安吉物流正研究境外上市，目前尚无具体方案

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司公告称，旗下全资子公司安吉汽车物流有限公司正对其境外上市的可行性进行政策研究，目前尚无具体方案。

--中国个股：恒信移动火速变更收购标的行业分类，深交所提出问询