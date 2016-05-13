企业并购：台湾联发科将旗下杰发科技售予北京四维图新，总金额6亿美元

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月13日 - 台湾IC设计大厂--联发科 周五表示，董事会通过和中国北京四维图新科技 股份有限公司签策略合作与框架协议，将旗下杰发科技(合肥)公司售予四维图新，总交易金额6亿美元。
联发科表示，此交易将在取得相关主管机关核准后生效，预计时程为2016年第四季，同时，联发科以不超过美金1亿元的投资或是合资，与四维图新策略结盟，携手拓展车用电子以及车联网市场商机。
联发科周五因公布此一重大讯息停牌。(完) (记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 林高丽)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。