企业并购：台湾联发科将旗下杰发科技售予北京四维图新，总金额6亿美元

路透台北5月13日 - 台湾IC设计大厂--联发科 周五表示，董事会通过和中国北京四维图新科技 股份有限公司签策略合作与框架协议，将旗下杰发科技(合肥)公司售予四维图新，总交易金额6亿美元。

联发科表示，此交易将在取得相关主管机关核准后生效，预计时程为2016年第四季，同时，联发科以不超过美金1亿元的投资或是合资，与四维图新策略结盟，携手拓展车用电子以及车联网市场商机。