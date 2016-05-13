版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 14:22 BJT

企业并购：台湾联发科将旗下杰发科技售予北京四维图新，总金额6亿美元

路透台北5月13日 - 台湾IC设计大厂--联发科 周五表示，董事会通过和中国北京四维图新科技 股份有限公司签策略合作与框架协议，将旗下杰发科技(合肥)公司售予四维图新，总交易金额6亿美元。

联发科表示，此交易将在取得相关主管机关核准后生效，预计时程为2016年第四季，同时，联发科以不超过美金1亿元的投资或是合资，与四维图新策略结盟，携手拓展车用电子以及车联网市场商机。

联发科周五因公布此一重大讯息停牌。(完) (记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐