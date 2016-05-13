台湾汇市：台币早盘走跌创逾六周盘中新低，因国际美元转强及外资汇出

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透台北5月13日 - 台币兑美元 周五盘初走跌，创逾六周盘中新低。汇银人士表示，由于国际美元再转强，台币随离岸人民币、韩元等亚币走势略显疲态，加以外资持续汇出，带动台币开盘直接掼破32.600整数关口。
他们指出，台北外汇早盘一小时成交量约2.34亿美元，交投转趋热络，主要消化外资买汇及出口商抛汇等需求，两股力道暂由外资汇出量能略胜一筹，若外资汇出力道加大，今日台币不排除续贬靠向32.650。
〞这波出口商已经沿路卖很多，现在惜售了。〞一位大型官股商银交易员说。
他们并称，台股仍在下跌寻求支撑，来自外资卖超仍未停歇，市场预期外资仍旧偏向汇出，台币料将持续趋弱整理。上日外资及陆资在台股卖超34.07亿台币，连10个交易日 卖超共计880.61亿台币。
本地时间10:17，台币盘中低位来到32.613，前低为3月29日的32.695；韩元兑美元 报1,171.8，上日收在1,162.6；台股加权指数 则跌0.67%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 32.636/32.666，上日收在32.616。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.560-32.660
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