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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 10:39 BJT

《汇市简讯》美元指数呈中性格局，20日移动均线为关键

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* 美元指数亚洲盘陷于窄幅区间，开盘上涨0.35%，呈现内移日，风险恶化

* 亚股走软，E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货跌1.2%，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%

* 动能显示中性，五、10和20日移动均线冲突，20日波林格区间收缩

* 没有确切的趋势，20日移动均线切入位94.01为本周重要价位

* 纽约盘低位93.82和本周高位94.35，为初步支撑／阻力位

* 图表：reut.rs/1T9OUSb

(完)

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