日本股市：日经指数早盘收跌1.08%，苹果供应商类股表现疲软

分析师称，围绕日圆走强的悲观情绪可能会持续一段时间，但更多投资者正在逐步追高市场。

在日本政府发出明确干预警告后，日圆过去几天已经回落。

“尽管投资者仍持谨慎态度，但他们认为日本股市将最终追赶上美国等海外股市的上涨步伐，”Nissay Asset Management的股票策略师Isao Kubo表示。

市场人士称，日经指数下周料在宽幅区间内交投，有可能逾两周来首次收复17,000点关口。

苹果 的供应商股价跳水，村田制作所 跌3.67%，日本显示器 挫跌5.16%，Minebea 跌4.49%。苹果股价周四跌2.35%至2014年6月以来最低，因华尔街忧心其产品需求放缓。

日产汽车 逆市大涨4.8%，此前该公司同意购买三菱汽车 34%的股权。三菱汽车则下跌4.7%，周四一度飙升16%。