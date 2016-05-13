日本股市：日经指数早盘收跌1.08%，苹果供应商类股表现疲软

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
分析师称，围绕日圆走强的悲观情绪可能会持续一段时间，但更多投资者正在逐步追高市场。
在日本政府发出明确干预警告后，日圆过去几天已经回落。
“尽管投资者仍持谨慎态度，但他们认为日本股市将最终追赶上美国等海外股市的上涨步伐，”Nissay Asset Management的股票策略师Isao Kubo表示。
市场人士称，日经指数下周料在宽幅区间内交投，有可能逾两周来首次收复17,000点关口。
苹果 的供应商股价跳水，村田制作所 跌3.67%，日本显示器 挫跌5.16%，Minebea 跌4.49%。苹果股价周四跌2.35%至2014年6月以来最低，因华尔街忧心其产品需求放缓。
日产汽车 逆市大涨4.8%，此前该公司同意购买三菱汽车 34%的股权。三菱汽车则下跌4.7%，周四一度飙升16%。
东证股价指数 早盘收低0.93%至1,324.88点，JPX-日经400指数 跌0.97%至11,969.56点。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。