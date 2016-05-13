《全球汇市》美元守稳，静候美国数据以寻找新的走势指引

英国央行表示，英国若公投决定退出欧盟，则英镑可能大跌，失业或将增加；这是该行 迄今就英国脱欧发布的最严厉警告。 澳元兑美元仍身处劣势，澳洲近期降息且铁矿石价格下滑，均压抑澳元汇价。 澳元兑美元 低见0.7286，改写两个月新低位；本周跌幅料达1%。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1373 1.1375 -0.02 +4.72 1.0860 美元/日圆 108.73 109.01 -0.26 -9.62 120.30 欧元/日圆 123.69 123.99 -0.24 -5.20 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9701 +0.05 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.4435 1.4445 -0.07 -2.06 1.4738 美元/加元 1.2850 1.2845 +0.04 -7.15 1.3839 美元/离岸人民币 6.5452 6.5478 -0.04 -0.35 6.5680 澳元/美元 0.7303 0.7325 -0.30 +0.38 0.7275 新西兰元/美元 0.6804 0.6812 -0.12 -0.31 0.6825 澳元/日圆 79.430 79.810 -0.48 -9.35 87.620 新西兰元/日圆 73.990 74.270 -0.38 -9.75 81.980 英镑/日圆 157.00 157.48 -0.30 -11.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0732 1.0731 +0.01 +0.64 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/李爽/戴素萍/孙国玉/龚芳; 审校 郑茵/王洋/于春红)