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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 11:38 BJT

《全球汇市》美元守稳，静候美国数据以寻找新的走势指引

英国央行表示，英国若公投决定退出欧盟，则英镑可能大跌，失业或将增加；这是该行
迄今就英国脱欧发布的最严厉警告。 
    
    澳元兑美元仍身处劣势，澳洲近期降息且铁矿石价格下滑，均压抑澳元汇价。
    
    澳元兑美元 低见0.7286，改写两个月新低位；本周跌幅料达1%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1373  1.1375  -0.02  +4.72  1.0860
    美元/日圆            108.73  109.01  -0.26  -9.62  120.30
    欧元/日圆         123.69  123.99  -0.24  -5.20  130.47
    美元/瑞郎            0.9706  0.9701  +0.05  -3.11  1.0018
    英镑/美元            1.4435  1.4445  -0.07  -2.06  1.4738
    美元/加元            1.2850  1.2845  +0.04  -7.15  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5452  6.5478  -0.04  -0.35  6.5680
    澳元/美元            0.7303  0.7325  -0.30  +0.38  0.7275
    新西兰元/美元        0.6804  0.6812  -0.12  -0.31  0.6825
    澳元/日圆         79.430  79.810  -0.48  -9.35  87.620
    新西兰元/日圆     73.990  74.270  -0.38  -9.75  81.980
    英镑/日圆         157.00  157.48  -0.30 -11.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0732  1.0731  +0.01  +0.64  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 许娜/李爽/戴素萍/孙国玉/龚芳; 审校 郑茵/王洋/于春红)

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