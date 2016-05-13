《全球汇市》美元守稳，静候美国数据以寻找新的走势指引

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
英国央行表示，英国若公投决定退出欧盟，则英镑可能大跌，失业或将增加；这是该行 迄今就英国脱欧发布的最严厉警告。 澳元兑美元仍身处劣势，澳洲近期降息且铁矿石价格下滑，均压抑澳元汇价。 澳元兑美元 低见0.7286，改写两个月新低位；本周跌幅料达1%。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1373 1.1375 -0.02 +4.72 1.0860 美元/日圆 108.73 109.01 -0.26 -9.62 120.30 欧元/日圆 123.69 123.99 -0.24 -5.20 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9701 +0.05 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.4435 1.4445 -0.07 -2.06 1.4738 美元/加元 1.2850 1.2845 +0.04 -7.15 1.3839 美元/离岸人民币 6.5452 6.5478 -0.04 -0.35 6.5680 澳元/美元 0.7303 0.7325 -0.30 +0.38 0.7275 新西兰元/美元 0.6804 0.6812 -0.12 -0.31 0.6825 澳元/日圆 79.430 79.810 -0.48 -9.35 87.620 新西兰元/日圆 73.990 74.270 -0.38 -9.75 81.980 英镑/日圆 157.00 157.48 -0.30 -11.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0732 1.0731 +0.01 +0.64 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/李爽/戴素萍/孙国玉/龚芳; 审校 郑茵/王洋/于春红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。