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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 11:41 BJT

澳新汇市：澳元料将连续第四周录得周线跌幅，新西兰元也承压

铁矿石价格再度下滑后，澳元走低。铁矿石.IO62-CNI=SI周四触及两个月最低，周线势将下跌将近6%。

在澳元多仓进一步解除后，卖盘加速动能。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6823贬值至0.6800美元，但仍有良好支撑，因为在新西兰央行本周公布金融稳定报告后，市场持续降低6月降息预期。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)

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