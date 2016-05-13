版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 11:50 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限5-10年

路透上海5月13日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(5月18日)招标增发至
多200亿元人民币三期固息债，期限包括五年、七年和10年。
    
   上述三期债分别为该行今年第11期 、7期 、8期CN1604
08=CFXS增发债，票面利率依次为3.10%、3.28%和3.37%。 
    
    具体发行条款如下：     
      
                 2016年11期、七期和八期增发债
 招标规模上限    5/7年：各60亿元；10年：80亿元
                 
 期限/计息方式   5/7/10年固息
                 
 招标时间        5/7/10年：5月18日下午14:00-15:00
                 
 招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                 
 缴款日          5月20日
 起息日          5年：3月11日；7/10年：2月26日
                 
 发行期          5/19-5/20
                 
 上市日          5月24日
                 
 基本承销额      无
                 
 承揽费          5年：0.10%；7/10年：0.15%    
                 
 (完)
                
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐