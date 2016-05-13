中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限5-10年

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月13日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(5月18日)招标增发至 多200亿元人民币三期固息债，期限包括五年、七年和10年。 上述三期债分别为该行今年第11期 、7期 、8期CN1604 08=CFXS增发债，票面利率依次为3.10%、3.28%和3.37%。 具体发行条款如下： 2016年11期、七期和八期增发债 招标规模上限 5/7年：各60亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 5/7/10年固息 招标时间 5/7/10年：5月18日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月20日 起息日 5年：3月11日；7/10年：2月26日 发行期 5/19-5/20 上市日 5月24日 基本承销额 无 承揽费 5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。