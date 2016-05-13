中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限5-10年

路透上海5月13日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(5月18日)招标增发至 多200亿元人民币三期固息债，期限包括五年、七年和10年。 上述三期债分别为该行今年第11期 、7期 、8期CN1604 08=CFXS增发债，票面利率依次为3.10%、3.28%和3.37%。 具体发行条款如下： 2016年11期、七期和八期增发债 招标规模上限 5/7年：各60亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 5/7/10年固息 招标时间 5/7/10年：5月18日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月20日 起息日 5年：3月11日；7/10年：2月26日 发行期 5/19-5/20 上市日 5月24日 基本承销额 无 承揽费 5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)