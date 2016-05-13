中国信用债：招行称山水水泥公告表述不实，14山水MTN002利息已兑付成功

路透上海5月13日 - 中国招商银行 周四晚间就其主承的14山水MTN002付息事宜发布声明，称此前山水水泥 公告指因公章原因无法付息的表述不实，14山水MTN002 利息已于周四顺利划转至债券投资者。

陷入财困及“内斗”的中国山水水泥集团 周四发布公告，已备好山东山水所发行的14山水MTN002约7,440万元人民币应付利息款项，但主承招商银行通知，因其未持有已作废的山东山水公章，而无法分发予债券持有人。

招商银行的声明指出，该行一直通过各种方式督促中国山水和山东山水认真解决债务危机，尽快兑付债券本息，前期已督促其完成了招行主承销的三期债券15山水SCP001、15山水SCP002和14山水MTN001的利息兑付。

招行并表示，本次14山水MTN002中票的付息事宜，也是该行多次发函要求其按时兑付的。该行从未通知中国山水、上海清算所等机构不得将该利息款分发给债券投资者。实际上根据上海清算所相关规则，当发行人把兑付款项划入上海清算所后，一般情况下不需要发行人再次出具加盖公章的函件。

而14山水MTN002付息款项已于5月12日上午10点左右顺利划转至债券投资者。因此中国山水上述公告与事实严重不符。

14山水MTN002发行规模12亿元，票面利率6.2%，于2014年5月9日发行，期限三年。存续期内每年付息日为5月12日。山东山水曾于5月5日发布票据付息公告，一般情况下，这意味着发行人预计将正常付息。

山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，后者于国内银行间债市发行的债务融资工具发生违约。山水水泥自去年底完成董事会改组后随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，在济南市警方的协助下已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，惟复牌无期。(完)

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