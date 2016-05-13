中国债市动态：现券分化非国开表现较好，基本面持稳收益率下行动力不足

路透北京5月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率有所分化，国开债和国债收益率变动不大，而非国开金融债收益率继续领跌，国债期货则小幅走低。交易员称，国开债收益率大幅下行后进行盘整，利差因素致使非国开金融债收益率下行幅度更大。

他们并表示，目前市场仍需关注金融数据，但官方吹风令市场基本提前消化此利好；未来收益率仍有下行空间，但动力已不足，因为基本面大幅恶化概率不大，且流动性泛滥情况亦不会再现。

“国开没怎么动，非国开下得比较多，大概下了3、4个bp（基点），跟国开有个靠拢的趋势吧，之前就国开在下，...口行非常老而且收益率很高的一个券150314也下来了。”华中一银行交易员说，“如果都往下走的话，大方向上会有一个农发和口行（债）来追国开的过程。”

他并称，权威人士谈话后收益率跌幅已有10个bp左右，目前市场普遍认为经济再度大幅恶化的可能性不大，而且近期资金面亦不紧不松，收益率进一步下行空间有限。

另据受访交易员表示，如果权威人士表态成立的话，经济其实就是一个“稳”字，进一步向下走太多的可能性不大，同时官方亦称不会无休止的进行政策刺激，所以资金面泛滥从而推低收益率的可能性也可以排除。

上述银行交易员补充称，“权威人士表态是双方面的，一季度那些通胀要起来的预期可能因此暂时没有了，但也不能说经济又要崩溃了。从这个角度看，收益率下行动力不足，但上行概率也不大。”

国务院副总理张高丽周三在一场论坛上表示，中国经济面临下行压力，但将能够达成今年经济成长目标。他并表示，4月M2增速较3月放缓；3月为增长13.4%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2750%/3.2700%，上日尾盘为3.2725%/3.2650%。成交偏活跃的农发行10年债最新报价 在3.46%/3.4450%，上日尾盘为3.4795%/3.4350%。