中国货币市场：公开市场净回笼暂难撼宽松，隔夜供给收敛关注缴税影响

路透上海5月13日 - 中国银行间市场周五主要回购利率窄幅波动，资金仍稳中平衡。交 易员表示，公开市场本周净回笼逾千亿元，同时随着5月例行缴税将至，隔夜资金供给略显 收敛，大行融出稍有减少，不过整体宽松局面不改，机构拆借难度并不算大。 他们并称，除缴税因素外，考虑到下旬附近还有MLF(中期借贷便利)到期，暂关注未来 央行进一步动向。 “不是太松，隔夜供给没那么多了，不像前几天可以随便借到，要找一找，但是整体还 是不算难借的。”上海一银行交易员说。 他并表示，下周开始企业月度缴税将陆续开始，据说有机构开始提前准备税款的备付资 金，令供给减少，预计下周开始央行公开市场可能会小幅净投放。 央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍持稳于2.25%。据此计 算，本周净回笼1,100亿元，为连续第三周净回笼。 华中一银行交易员认为，资金供给边际略显紧俏，但是估计央行只要稍加驰援，短期5 月的流动性格局也不会波动太大。 她同时指出，目前机构担心货币政策放水预期如果落空，6月资金面将面临一定挑战， 因为三个月的跨季资金需求开始出现，价格也居高不下，短期虽无忧，但长期仍需谨慎。 据路透统计，与4月有超过5,500亿元的中期借贷便利(MLF)到期相比，5月MLF到期规模 不足1,500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日附近。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9826 1.9788 +0.38 七天 2.3176 2.3486 -3.10 14天 2.7191 2.6843 +3.48 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.8800 1.6950 +18.50 七天 1.9000 1.6000 +30.00 14天 1.8550 1.9400 -8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4100 2.4500 -4.00 14天 2.7300 2.7100 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0020 2.0000 +0.20 七天 2.3240 2.3250 -0.10 三个月 2.9035 2.8955 +0.80 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)