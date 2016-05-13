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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 12:25 BJT

中国货币市场：公开市场净回笼暂难撼宽松，隔夜供给收敛关注缴税影响

路透上海5月13日 - 中国银行间市场周五主要回购利率窄幅波动，资金仍稳中平衡。交
易员表示，公开市场本周净回笼逾千亿元，同时随着5月例行缴税将至，隔夜资金供给略显
收敛，大行融出稍有减少，不过整体宽松局面不改，机构拆借难度并不算大。
    
    他们并称，除缴税因素外，考虑到下旬附近还有MLF(中期借贷便利)到期，暂关注未来
央行进一步动向。
    
    “不是太松，隔夜供给没那么多了，不像前几天可以随便借到，要找一找，但是整体还
是不算难借的。”上海一银行交易员说。
    
    他并表示，下周开始企业月度缴税将陆续开始，据说有机构开始提前准备税款的备付资
金，令供给减少，预计下周开始央行公开市场可能会小幅净投放。
    
    央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍持稳于2.25%。据此计
算，本周净回笼1,100亿元，为连续第三周净回笼。 
    
    华中一银行交易员认为，资金供给边际略显紧俏，但是估计央行只要稍加驰援，短期5
月的流动性格局也不会波动太大。
    
    她同时指出，目前机构担心货币政策放水预期如果落空，6月资金面将面临一定挑战，
因为三个月的跨季资金需求开始出现，价格也居高不下，短期虽无忧，但长期仍需谨慎。
    
    据路透统计，与4月有超过5,500亿元的中期借贷便利(MLF)到期相比，5月MLF到期规模
不足1,500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日附近。
               
    以下为主要货币市场利率报价:
    
      北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9826     1.9788      +0.38
         七天      2.3176     2.3486      -3.10
         14天     2.7191     2.6843      +3.48
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     1.8800     1.6950      +18.50
         七天     1.9000     1.6000      +30.00
         14天    1.8550     1.9400      -8.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.4100     2.4500      -4.00
         14天  2.7300     2.7100      +2.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0020     2.0000      +0.20
         七天       2.3240     2.3250      -0.10
         三个月     2.9035     2.8955      +0.80
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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