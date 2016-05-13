版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 12:20 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元在韩国央行决议后回吐升幅

0407GMT

* 美元兑韩元盘初冲上1,170上方，如今回吐升幅

* 美元/韩元一度跌至1,165.8，稍早在开盘后不久升至1,172.6

* 稍早韩国央行一如预期维持利率不变

* 韩国央行的一致决定，推动公债期货下跌，韩元上涨

* 韩国央行关于宽松政策的措辞大都相同，但不急于降息

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐