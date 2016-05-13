中国个股：上汽集团旗下安吉物流正研究境外上市，目前尚无具体方案

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月13日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五午间公告称，旗下全资子公司安吉汽车物流有限公司正对其境外上市的可行性进行政策研究，目前尚无具体方案。
上汽集团强调，安吉物流目前尚未改制设立股份有限公司，境外上市事项尚无具体方案，且尚未正式启动，具有重大不确定性。
公告称，按2015年报口径计算，安吉物流的总资产、净资产、营业收入、净利润占上汽集团的比例均低于4%。
据上汽集团年报，安吉物流注册资本6亿元人民币，去年底上汽集团对其投资余额为21.6亿元。
上汽集团周五午盘报19.92元，跌0.14元，或0.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。