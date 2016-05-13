台湾股市：收盘再跌逼近8,000点大关，MSCI公布权重调整不利台股

路透台北5月13日 - 台湾股市周五连续第三天收跌，逼近8,000点大关。分析师表示，今日MSCI公布权重调整，不利台股，令股市走跌；此外市场也观望下周一季报最后公布情况，和五二O新总统就职的变数。

台湾加权股价指数 收跌0.67%,至8,053.69点；今日成交初值 为891.64亿台币，上交易日修正后为685.49亿。

元大摩台基金经理人陈思蓓认为，联准会升息时间及新政府的两岸政策将会是影响台股的重大观察指标，短期台股恐偏震荡行情，但在全球资金仍旧充裕，配合全球经济增长逐步复苏，台股前景尚未转悲观。

〞外资期货多单达2.4万多口，显示外资在台股已逐渐恢复偏多布局。〞陈思蓓认为。

元大投信资料显示，台股在本次MSCI调整权重中，〞MSCI全球新兴市场指数〞权重由11.88%下调至11.63%、亚洲除日本指数权重由14.02%下调至13.66%、全球市场指数则维持在1.21%不变。以〞MSCI全球新兴市场指数〞来看，台股本次为第11度遭调降权重。

华南永昌投顾董事长储祥生则表示，今日部分涨多的中小型个股，虽然公布的营收不差，但是仍遭到卖压出脱，还在修正过高的本益比，这个气氛也不利股市止稳。目前看来，外资在股市卖超的力道可能还没完全显现，不排除台股仍将向低档测底。

分析师表示，若外资续撤出台股，将会先朝向10年均线约7,930点附近测试低档，目前预估下周区间在7,900-8,200点。