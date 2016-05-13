韩国已公布经济指标--2016/5/13

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.0% +1.0% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 -2.2% @ +3.2% @-r 5月30日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.8% @ 6月14日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差88 p 顺差99 r 5月16日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。