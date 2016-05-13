版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 18:07 BJT

重发-****人民币综述：中城建设发紧急“求救信”，点心债等“过山车”揪债权人心--PDF版本****

(重发以更新PDF简体版链接) 离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

简体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/1XoyJWp 繁体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/1WunSut

如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 hongmei.zhao@tr.com

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐