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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国零售销售数据公布之前高风险交易承压

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* 美元/日圆跌0.16%，澳元/美元下滑0.27%，新西兰元/美元微跌0.12%，澳元/日圆走低0.55%

* 美元/人民币小涨0.1%，美元/离岸人民币微降0.07%，美元/韩元小涨0.52%，美元/马币小涨0.3%

* 日经指数下滑1.04%，沪综指跌0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.05%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.73%，美国公债收益率1.73%

* 日本央行：将在必要时果断应用其“充裕”工具--总裁黑田东彦

* 巴西代总统特梅尔呼吁全国团结，称相信巴西将渡过危机

* (完)

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