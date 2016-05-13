新兴汇市：韩元跌幅居前，受央行降息预期打压

坡元 兑美元本周已下跌0.9%，尾随人民币下滑。 马币(林吉特)兑美元 本周至今下跌0.6%，因马来西亚国有基金一马发展(1MDB) 的疑虑挥之不去。 一马发展与阿布扎比国营机构IPIC间的争端白热化，IPIC称一马发展出现新的违约。 使马币进一步承压的是，马来西亚第一季经济成长率创下六年半来新低，受油价及大宗 商品价格偏低、以及内需不振打击。 菲律宾披索兑美元 逆势上涨，本周至今升值1.1%，菲国周一举行总统大选。 多位助手周四表示，菲律宾总统当选人杜特地(Rodrigo Duterte)将会延续前任总统的 宏观经济政策，着重于增加基础建设支出及财政效率。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.71 109.01 +0.28 +10.66 120.30 坡元 1.3743 1.3730 -0.09 +3.14 1.4175 台币 32.615 32.542 -0.22 +1.38 33.066 韩元 1170.74 1162.60 -0.70 +0.36 1174.95 泰铢 35.41 35.31 -0.28 +1.72 36.02 菲律宾披索 46.55 46.64 +0.19 +0.75 46.90 印尼卢比 13315.00 13295.00 -0.15 +3.53 13785.00 印度卢比 66.75 66.62 -0.19 -0.89 66.15 马币 4.0330 4.0255 -0.19 +6.37 4.2900 人民币 6.5206 6.5140 -0.10 -0.44 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙国玉/张明钧; 审校 艾茂林/张明钧/孙茉莉)