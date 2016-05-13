新兴汇市：韩元跌幅居前，受央行降息预期打压

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
坡元 兑美元本周已下跌0.9%，尾随人民币下滑。 马币(林吉特)兑美元 本周至今下跌0.6%，因马来西亚国有基金一马发展(1MDB) 的疑虑挥之不去。 一马发展与阿布扎比国营机构IPIC间的争端白热化，IPIC称一马发展出现新的违约。 使马币进一步承压的是，马来西亚第一季经济成长率创下六年半来新低，受油价及大宗 商品价格偏低、以及内需不振打击。 菲律宾披索兑美元 逆势上涨，本周至今升值1.1%，菲国周一举行总统大选。 多位助手周四表示，菲律宾总统当选人杜特地(Rodrigo Duterte)将会延续前任总统的 宏观经济政策，着重于增加基础建设支出及财政效率。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.71 109.01 +0.28 +10.66 120.30 坡元 1.3743 1.3730 -0.09 +3.14 1.4175 台币 32.615 32.542 -0.22 +1.38 33.066 韩元 1170.74 1162.60 -0.70 +0.36 1174.95 泰铢 35.41 35.31 -0.28 +1.72 36.02 菲律宾披索 46.55 46.64 +0.19 +0.75 46.90 印尼卢比 13315.00 13295.00 -0.15 +3.53 13785.00 印度卢比 66.75 66.62 -0.19 -0.89 66.15 马币 4.0330 4.0255 -0.19 +6.37 4.2900 人民币 6.5206 6.5140 -0.10 -0.44 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙国玉/张明钧; 审校 艾茂林/张明钧/孙茉莉)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。