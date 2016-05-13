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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 14:31 BJT

新兴汇市：韩元跌幅居前，受央行降息预期打压

坡元 兑美元本周已下跌0.9%，尾随人民币下滑。
    
    马币(林吉特)兑美元 本周至今下跌0.6%，因马来西亚国有基金一马发展(1MDB)
的疑虑挥之不去。
    
    一马发展与阿布扎比国营机构IPIC间的争端白热化，IPIC称一马发展出现新的违约。
    
    使马币进一步承压的是，马来西亚第一季经济成长率创下六年半来新低，受油价及大宗
商品价格偏低、以及内需不振打击。

    菲律宾披索兑美元 逆势上涨，本周至今升值1.1%，菲国周一举行总统大选。
    
    多位助手周四表示，菲律宾总统当选人杜特地(Rodrigo Duterte)将会延续前任总统的
宏观经济政策，着重于增加基础建设支出及财政效率。
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.71    109.01   +0.28  +10.66    120.30
    坡元            1.3743    1.3730   -0.09   +3.14    1.4175
    台币          32.615    32.542   -0.22   +1.38    33.066
    韩元           1170.74   1162.60   -0.70   +0.36   1174.95
    泰铢             35.41     35.31   -0.28   +1.72     36.02
    菲律宾披索       46.55     46.64   +0.19   +0.75     46.90
    印尼卢比      13315.00  13295.00   -0.15   +3.53  13785.00
    印度卢比       66.75     66.62   -0.19   -0.89     66.15
    马币            4.0330    4.0255   -0.19   +6.37    4.2900
    人民币          6.5206    6.5140   -0.10   -0.44    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/刘秀红/孙国玉/张明钧; 审校 艾茂林/张明钧/孙茉莉)

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