《中国企业债发行日程表》--5月13日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 青岛海西 10 7 5/11簿记建档 4.36% AA+ 5/12-5/17 东北证券 城市投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 惠州交通 10 7 5/16簿记建档 *上限4.30% AA+ 5/17-5/19 广州证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湘乡城市建设 5 7 5/17簿记建档 -- AA- 5/18-5/19 广州证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金，瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 全椒县城市 10 7 5/17簿记建档 上限6.20% AA- 5/18-5/20 国元证券 基础设施开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金，安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 中信建投证券 改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次