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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 14:34 BJT

日股业绩：日本邮政银行上财年获利下降12%，预估本财年仍将下挫

路透东京5月13日 - 日本邮政银行 表示，过去一个财年净利下滑12%，受央行采取负利率政策影响。

该行获利为3,250.7亿日圆(30亿美元)；这是自去年11月上市后首次发布业绩报告。

该行预计，截至2017年3月的本财年获利将下降7.7%至3,000亿日圆。

其母公司日本邮政 公布，全年获利下降11.7%至4,260亿日圆。汤森路透I/B/E/S调查的12名分析师平均预估为3,939亿日圆。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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