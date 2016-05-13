台湾债市：10年券殖利率连二日收高，台股弱中透强令多头攻势止步

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 105/4期殖利率连二弹，台股8,000点有守
* 下周关注新债标售与蔡英文就职演说
* 台股若跌跌不休，留意央行新一波宽松举措
* 下周105/4区间估在0.78-0.82%
路透台北5月13日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五连二日收高。交易员表示，105/4昨日中止连六跌走势后，因缺乏主力带盘仅随股市波动，惟台股弱中透强守稳8,000点大关，令殖利率小弹作收。
他们指出，下周五(20日)新政府即将上任，各方高度关注新总统蔡英文的两岸关系谈话，以及中国的后续反应。台股近期表现疲弱，多少也反映出投资人的担忧，在此情形下，具避险功能的台债气氛仍偏多，殖利率欲大幅反弹不易。
〞股市在反映对520的担忧，原本交流的架构若被否定，冲突的红线会重新划分。〞一位银行交易员说。
一证券商交易员认为，股市通常是先行指标，因此波段底部应该会出现在蔡英文发表演说前，但若股市后续仍跌跌不休，可留意央行是否有刻意维持宽松的举措，〞股市在520之后若还跌，大家对央行降息救市的预期就会升高。〞
惟另一证券商交易主管则称，蔡英文不会在520就职典礼上谈到“九二共识”，台湾接下来料将面临陆客减少、交流中断的报复，这是大家都可以预期到的，所以对台债不会有激励。
“蔡英文不过是头发长一点的马英九而已，都是主张维持现状，只是说法不一样。”他说。
除蔡英文就职典礼的谈话内容外，交易员也关注下周二的30年公债标售，以及周四10年公债105/4第二次增额发行前交易的表现。
他们指出，由于近期大型公股银行持续买进存续期15-25年的长券，市场对30年公债的标售并不看淡，但还是要看寿险业以及公股银行参与的意愿而定。标售结果也将牵动下周四105/4R发行前交易殖利率如何开出。
交易员预估，下周105/4 殖利率主要区间在0.78-0.82%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.55%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +0.45 0.8125% 0.8035-0.8155% 98.0 5 105/5 -0.20 0.5380% 0.5380-0.5380% 0.5
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8125%
5 105/5 0.5380%
3 105/1 0.4300%
2 105/3 没有成交 (完)
(记者 董永年；; 审校 张喜良)
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