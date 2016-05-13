日股业绩：瑞穗金融集团上财年获利增9.6%优于预估，但本财年将下降

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月13日 - 日本瑞穗金融集团 周五表示，上一财年获利增长9.6%，超过分析师预估，因卖出持股的收益抵消了核心信贷业务疲弱的影响。以资产计，瑞穗金融集团是日本第二大金融机构。
该集团公布，截至3月31日财年的净利为6,709亿日圆(61.8亿美元)。汤森路透调查中17位分析师的平均预估为6,389亿日圆。
瑞穗预估，截至2017年3月的本财年获利将下降10.5%至6,000亿日圆，分析师预估为5,828亿日圆。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。