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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 14:48 BJT

日股业绩：瑞穗金融集团上财年获利增9.6%优于预估，但本财年将下降

路透东京5月13日 - 日本瑞穗金融集团 周五表示，上一财年获利增长9.6%，超过分析师预估，因卖出持股的收益抵消了核心信贷业务疲弱的影响。以资产计，瑞穗金融集团是日本第二大金融机构。

该集团公布，截至3月31日财年的净利为6,709亿日圆(61.8亿美元)。汤森路透调查中17位分析师的平均预估为6,389亿日圆。

瑞穗预估，截至2017年3月的本财年获利将下降10.5%至6,000亿日圆，分析师预估为5,828亿日圆。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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