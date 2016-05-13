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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下跌，支撑位1.4400受到威胁

路透5月13日 - 0646GMT

* 英镑/美元欧洲盘初跌破亚洲时段低点1.4424，逼近1.4400

* 周四欧洲盘初在1.4400上方获得支撑

* 该点位下方的1.4390/95、1.4375和1.4356(100日移动均线)也是支撑位

* 周四午后高点为1.4532，之前1.4500上方的停止单被触发

* 英国央行总裁卡尼周四表示，英国退出欧盟或将导致经济陷入衰退 (完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 王颖)

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