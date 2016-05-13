国际油市：油价下跌，俄罗斯警告全球原油供应过剩情况将延续至明年

0650GMT，布兰特原油期货 报在每桶47.66美元，较上日结算价下跌0.42美元或0.9%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下跌0.54美元或1.18%至每桶46.16美元。

不过多位分析师指出，产出下滑、特别是北美产出减少，料使得油价免于深度下跌。

澳新(澳盛/ANZ)银行周五表示，“美元上涨之际，有更多基本面利多...因美国石油生产下滑。”

根据美国能源资料协会(EIA)数据，美国原油产出C-OUT-T-EIA已较1月触及的2016年高点下滑4.7%至880万桶/日，较2015年高点则是下滑8.4%。

加拿大方面，截至周三，受到野火影响而被迫关闭的产能仍超过100万桶/日，不过营运商正逐渐提高产出。

“野火已经让多达140万桶/日的产能暂时停摆，但目前看来没有生产设施受损。业者逐渐恢复运转，但我们假设在油管没有遭到破坏的情形下，可能要花上数周时间提高产出，”美国投行Jefferies指出。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四对记者表示，全球石油供应过剩规模为每日150万桶，市场可能要到2017年上半年才会恢复平衡。(完)

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