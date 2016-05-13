国际油市：油价下跌，俄罗斯警告全球原油供应过剩情况将延续至明年

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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0650GMT，布兰特原油期货 报在每桶47.66美元，较上日结算价下跌0.42美元或0.9%。
美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下跌0.54美元或1.18%至每桶46.16美元。
不过多位分析师指出，产出下滑、特别是北美产出减少，料使得油价免于深度下跌。
澳新(澳盛/ANZ)银行周五表示，“美元上涨之际，有更多基本面利多...因美国石油生产下滑。”
根据美国能源资料协会(EIA)数据，美国原油产出C-OUT-T-EIA已较1月触及的2016年高点下滑4.7%至880万桶/日，较2015年高点则是下滑8.4%。
加拿大方面，截至周三，受到野火影响而被迫关闭的产能仍超过100万桶/日，不过营运商正逐渐提高产出。
“野火已经让多达140万桶/日的产能暂时停摆，但目前看来没有生产设施受损。业者逐渐恢复运转，但我们假设在油管没有遭到破坏的情形下，可能要花上数周时间提高产出，”美国投行Jefferies指出。
俄罗斯能源部长诺瓦克周四对记者表示，全球石油供应过剩规模为每日150万桶，市场可能要到2017年上半年才会恢复平衡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/张明钧/艾茂林)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。