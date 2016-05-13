版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 15:19 BJT

日本个股：本田汽车假设2016/17财年美元兑日圆平均汇率为105日圆

路透5月13日 - 日本本田汽车 表示：

* 假定2016/17财年美元兑日圆平均汇率为105日圆

* 预计2016/17财年全球汽车销量为3,745,000辆

* 预计2016/17财年日本汽车销量为600,000辆

* 预计2016/17财年北美汽车销量为1,990,000辆

* 预计2016/17财年亚洲汽车销量为730,000辆

(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐