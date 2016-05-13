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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 21:40 BJT

美国热股：连锁餐厅Shake Shack财报优于预期，盘初股价大涨

路透5月13日 - 汉堡连锁餐厅Shake Shack 周四公布季度营收及同店销售皆高于分析师预估，并调高全年营收及同店销售预测。

Shake Shack周五盘初股价劲升5.9%，报36.27美元。(完)

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