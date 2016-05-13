美国热股：连锁餐厅Shake Shack财报优于预期，盘初股价大涨

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月13日 - 汉堡连锁餐厅Shake Shack 周四公布季度营收及同店销售皆高于分析师预估，并调高全年营收及同店销售预测。
Shake Shack周五盘初股价劲升5.9%，报36.27美元。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
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