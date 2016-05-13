中国票据市场：转贴利率本周小降，低位潜行交投不甚旺盛

路透上海5月13日 - 中国银行间市场资金面恢复宽松，票据市场本周转贴利率随之小降，但受票源较少和监管层频繁检查影响，成交不甚旺盛。交易员称，目前票据价格已属低位，若资金利率没有大变化，短期内维持盘整可能性大。

华北一银行交易员透露，目前国股电票成交在年息3.04%附近，“目前状况(利率)会维持一段时间，看各家机构的情况了。”

尽管本周央行公开市场净回笼1,100亿元人民币，银行间货币市场整体仍稳中向宽。

华南一银行交易员并称，因利率偏低加之风险事件，监管层近期的检查颇多，除大行收票意愿相对突出外，中小机构热情有限，导致成交不甚活络。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

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