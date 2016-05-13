日本个股：本田汽车预计当前财年净利将增长13.2%，因全球汽车销售增长

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月13日 - 日本本田汽车 周五预计，当前财年净利增长13.2%，因全球汽车销售增长，料将抵消日圆走强的负面影响。
这家日本销量排名第三的车商表示，其预计截至3月的财年集团获利将增至3,900亿日圆(35.9亿美元)，上年同期获利为3,445亿日圆。
本田汽车预计今年美元兑日圆平均汇率为105日圆，该货币对目前在108日圆左右。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。