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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 15:40 BJT

日本个股：本田汽车预计当前财年净利将增长13.2%，因全球汽车销售增长

路透东京5月13日 - 日本本田汽车 周五预计，当前财年净利增长13.2%，因全球汽车销售增长，料将抵消日圆走强的负面影响。

这家日本销量排名第三的车商表示，其预计截至3月的财年集团获利将增至3,900亿日圆(35.9亿美元)，上年同期获利为3,445亿日圆。

本田汽车预计今年美元兑日圆平均汇率为105日圆，该货币对目前在108日圆左右。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

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