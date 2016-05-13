日本个股：本田汽车预计当前财年净利将增长13.2%，因全球汽车销售增长

路透东京5月13日 - 日本本田汽车 周五预计，当前财年净利增长13.2%，因全球汽车销售增长，料将抵消日圆走强的负面影响。

这家日本销量排名第三的车商表示，其预计截至3月的财年集团获利将增至3,900亿日圆(35.9亿美元)，上年同期获利为3,445亿日圆。