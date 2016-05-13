日本债市：长债价格下跌，因昨日30年期公债发行需求疲弱

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
30年期公债周四标售表现平平，持续对长债造成打压。 较短天期券种表现相对较佳，指标10年期公债收益率 持平于负0.115%。 10年期公债期货 下跌0.02点至151.93。 市场对日本央行总裁黑田东彦的谈话无甚反应。黑田东彦重申，若他认为达成央行物价 目标有所需要，便会毫不迟疑宽松政策。 虽然日本央行4月底政策会议按兵不动，许多市场人士预期央行未来几个月将会采取宽 松措施。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.5 -0.255% 五年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 10年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 20年期公债 0.270% +2.0 0.250% 30年期公债 0.350% +3.5 0.315% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 -0.02 151.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。