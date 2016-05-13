日本债市：长债价格下跌，因昨日30年期公债发行需求疲弱

30年期公债周四标售表现平平，持续对长债造成打压。 较短天期券种表现相对较佳，指标10年期公债收益率 持平于负0.115%。 10年期公债期货 下跌0.02点至151.93。 市场对日本央行总裁黑田东彦的谈话无甚反应。黑田东彦重申，若他认为达成央行物价 目标有所需要，便会毫不迟疑宽松政策。 虽然日本央行4月底政策会议按兵不动，许多市场人士预期央行未来几个月将会采取宽 松措施。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.5 -0.255% 五年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 10年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 20年期公债 0.270% +2.0 0.250% 30年期公债 0.350% +3.5 0.315% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 -0.02 151.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)