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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 15:42 BJT

日本债市：长债价格下跌，因昨日30年期公债发行需求疲弱

30年期公债周四标售表现平平，持续对长债造成打压。
    
    较短天期券种表现相对较佳，指标10年期公债收益率 持平于负0.115%。
    
    10年期公债期货 下跌0.02点至151.93。
    
    市场对日本央行总裁黑田东彦的谈话无甚反应。黑田东彦重申，若他认为达成央行物价
目标有所需要，便会毫不迟疑宽松政策。
    
    虽然日本央行4月底政策会议按兵不动，许多市场人士预期央行未来几个月将会采取宽
松措施。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.250%     +0.5   -0.255%
    五年期公债        -0.230%     +0.5   -0.235%
    10年期公债       -0.115%     +0.0   -0.115%
    20年期公债        0.270%     +2.0    0.250%
    30年期公债        0.350%     +3.5    0.315%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.93    -0.02    151.95
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译/审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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