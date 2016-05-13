德国经济：第一季强劲成长过后，第二季料放缓--经济部

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透柏林5月13日 - 德国经济部周五表示，德国第二季经济成长可能会放慢脚步，打击外界预期；此前公布数据显示第一季国内生产总值(GDP)增幅创下两年来最高。
经济部称，“2016年有个良好开局过后，德国经济成长可能放缓，因第一季气候较为温和，春季复苏通常会相对较弱。”
经济部表示，全球经济复苏步伐迟缓，仍是德国经济成长一大威胁。
周五公布的初步数据显示，德国2016年第一季经济成长率增加超过一倍，因地方政府及家庭支出扩张，同时建筑及资本财投资增加，抵销了外贸的不利拖累。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)