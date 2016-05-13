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债券 | 2016年 5月 13日 星期五 15:40 BJT

德国经济：第一季强劲成长过后，第二季料放缓--经济部

路透柏林5月13日 - 德国经济部周五表示，德国第二季经济成长可能会放慢脚步，打击外界预期；此前公布数据显示第一季国内生产总值(GDP)增幅创下两年来最高。

经济部称，“2016年有个良好开局过后，德国经济成长可能放缓，因第一季气候较为温和，春季复苏通常会相对较弱。”

经济部表示，全球经济复苏步伐迟缓，仍是德国经济成长一大威胁。

周五公布的初步数据显示，德国2016年第一季经济成长率增加超过一倍，因地方政府及家庭支出扩张，同时建筑及资本财投资增加，抵销了外贸的不利拖累。(完)

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