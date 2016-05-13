金属期市：伦敦期铜料连续第二周下跌，遭逢美元升值压力

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们第一季所看到的是许多金属价格大幅回升，而目前的背景条件并未暗示今年余下时间还会持续如此，”Morgan称。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨0.6%，至每吨4,641.50美元，上日伦铜下跌2%，触及2月25日以来低位4,600美元。期铜5月以来已下跌逾8%，可能创下11月以来最大单月跌幅。
上海期交所期铜 下跌1.9%，至每吨35,480元人民币，各种金属期货跌幅皆在1%以上，沪镍及沪锡下跌2%。
美元兑日圆及欧元周五守住涨幅，等待稍晚公布的美国数据可能决定美元基调。
美元隔夜受到美联储官员谈话提振。波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要再次升息。
LME期锡 为本周表现最差金属之一，下跌约4%，因先前价格上涨，吸引最大锡出口国印尼增加供应。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。