金属期市：伦敦期铜料连续第二周下跌，遭逢美元升值压力

“我们第一季所看到的是许多金属价格大幅回升，而目前的背景条件并未暗示今年余下时间还会持续如此，”Morgan称。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨0.6%，至每吨4,641.50美元，上日伦铜下跌2%，触及2月25日以来低位4,600美元。期铜5月以来已下跌逾8%，可能创下11月以来最大单月跌幅。

上海期交所期铜 下跌1.9%，至每吨35,480元人民币，各种金属期货跌幅皆在1%以上，沪镍及沪锡下跌2%。

美元兑日圆及欧元周五守住涨幅，等待稍晚公布的美国数据可能决定美元基调。

美元隔夜受到美联储官员谈话提振。波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要再次升息。

LME期锡 为本周表现最差金属之一，下跌约4%，因先前价格上涨，吸引最大锡出口国印尼增加供应。(完)

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