欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率触及一个月最低，主权评级或被上调

德国商业银行及荷兰合作银行称，穆迪有可能上调爱尔兰“Baa1”的债信评级，该国评级展望为正面。

去年爱尔兰经济成长率为7.8%，连续第二年为欧盟经济成长率最快的经济体。

爱尔兰10年期公债收益率 下跌3个基点，至0.83%，创下近一个月来最低水平，表现优于德国和法国可比公债收益率，德国10年期债收益率 及法国10年债收益率 分别下跌1.6和1.9个基点。

爱尔兰较可比德国10年期公债收益率差缩窄至约70个基点，而一周前为79个基点。

与爱尔兰形成鲜明对比的是，德国商业银行提出在标准普尔对意大利评估债信评等前，对意大利公债保持谨慎，但预计标普将确认意大利债信评级为“BBB-”，展望为稳定。(完)

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