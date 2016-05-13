欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率触及一个月最低，主权评级或被上调

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
德国商业银行及荷兰合作银行称，穆迪有可能上调爱尔兰“Baa1”的债信评级，该国评级展望为正面。
去年爱尔兰经济成长率为7.8%，连续第二年为欧盟经济成长率最快的经济体。
爱尔兰10年期公债收益率 下跌3个基点，至0.83%，创下近一个月来最低水平，表现优于德国和法国可比公债收益率，德国10年期债收益率 及法国10年债收益率 分别下跌1.6和1.9个基点。
爱尔兰较可比德国10年期公债收益率差缩窄至约70个基点，而一周前为79个基点。
与爱尔兰形成鲜明对比的是，德国商业银行提出在标准普尔对意大利评估债信评等前，对意大利公债保持谨慎，但预计标普将确认意大利债信评级为“BBB-”，展望为稳定。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/于春红; 审校 杜明霞/刘秀红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)