美国热股：Conformis宣布将撤换CEO，盘初股价崩跌近半

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月13日 - 医疗移植器械生产商Conformis 周四公布第一季财报，每股亏损0.37美元，市场预估为亏损0.38美元；第一季营收2,030万美元，市场预估为1,920万美元。
公司大幅调降2016年营收预测至7,600万-8,100万美元，原先预测8,400万-8,700万美元。
公司并宣布将撤换执行长(CEO)，在寻获接任人选之前，Philipp Lang将继续担任CEO。
Conformis周五盘初股价崩跌46%，报5.47美元。(完)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选