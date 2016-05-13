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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 21:37 BJT

美国热股：Conformis宣布将撤换CEO，盘初股价崩跌近半

路透5月13日 - 医疗移植器械生产商Conformis 周四公布第一季财报，每股亏损0.37美元，市场预估为亏损0.38美元；第一季营收2,030万美元，市场预估为1,920万美元。

公司大幅调降2016年营收预测至7,600万-8,100万美元，原先预测8,400万-8,700万美元。

公司并宣布将撤换执行长(CEO)，在寻获接任人选之前，Philipp Lang将继续担任CEO。

Conformis周五盘初股价崩跌46%，报5.47美元。(完)

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