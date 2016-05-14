台湾经济指标预测--5月16日至6月7日

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1600 外销订单 4月 -- -4.7% 年变动率 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 * 5月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/23 0830 季调失业率 4月 -- 3.92% 5/23 1600 工业生产指数 4月 -- -3.57% 5/24 1620 M2年增率 4月 -- 4.81% * 6月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/6 1620 外汇存底 5月 -- 4,331.84亿美元 6/7 0830 消费者物价指 5月 -- +1.88% 数(CPI) *6/7 1600 出口 5月 -- -6.5% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第一季 -- -0.84% (统计值) (第一季概估值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。