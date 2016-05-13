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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 16:32 BJT

《全球汇市》美元指数触及两周高位，受美国升息前景支撑

美元兑日圆 下滑0.2%至108.52日圆，远高于上周因日本央行维持货币政策不变而
触及的18个月低位105.55日圆。
    
    如果美国经济数据不如预期，美元兑日圆等其他货币可能面临新的卖压。这对扬言干预
汇市以阻升日圆的日本当局来说，这可能是新的头疼问题。
    
   “日本官员可能继续口头警告，甚至真的出手干预，但基本面持续指向日圆走升，许多
投机客看来也持这样的看法，”IG Securities驻东京外汇分析师Junichi Ishikawa表示。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1340  1.1375  -0.31  +4.42  1.0860
    美元/日圆            108.75  109.01  -0.24  -9.60  120.30
    欧元/日圆         123.33  123.99  -0.53  -5.47  130.47
    美元/瑞郎            0.9723  0.9701  +0.23  -2.94  1.0018
    英镑/美元            1.4409  1.4445  -0.25  -2.23  1.4738
    美元/加元            1.2876  1.2845  +0.24  -6.96  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5446  6.5478  -0.05  -0.36  6.5680
    澳元/美元            0.7284  0.7325  -0.56  +0.12  0.7275
    新西兰元/美元        0.6798  0.6812  -0.21  -0.40  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1030  1.1038  -0.07  +1.32  1.0886
    欧元/英镑         0.7869  0.7871  -0.03  +6.81  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3207  9.3064  +0.15  +1.64  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1720  8.1294  +0.52  -7.55  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉/刘秀红；审校 张明钧/张荻/于春红)

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