《全球汇市》美元指数触及两周高位，受美国升息前景支撑

美元兑日圆 下滑0.2%至108.52日圆，远高于上周因日本央行维持货币政策不变而 触及的18个月低位105.55日圆。 如果美国经济数据不如预期，美元兑日圆等其他货币可能面临新的卖压。这对扬言干预 汇市以阻升日圆的日本当局来说，这可能是新的头疼问题。 “日本官员可能继续口头警告，甚至真的出手干预，但基本面持续指向日圆走升，许多 投机客看来也持这样的看法，”IG Securities驻东京外汇分析师Junichi Ishikawa表示。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1340 1.1375 -0.31 +4.42 1.0860 美元/日圆 108.75 109.01 -0.24 -9.60 120.30 欧元/日圆 123.33 123.99 -0.53 -5.47 130.47 美元/瑞郎 0.9723 0.9701 +0.23 -2.94 1.0018 英镑/美元 1.4409 1.4445 -0.25 -2.23 1.4738 美元/加元 1.2876 1.2845 +0.24 -6.96 1.3839 美元/离岸人民币 6.5446 6.5478 -0.05 -0.36 6.5680 澳元/美元 0.7284 0.7325 -0.56 +0.12 0.7275 新西兰元/美元 0.6798 0.6812 -0.21 -0.40 0.6825 欧元/瑞郎 1.1030 1.1038 -0.07 +1.32 1.0886 欧元/英镑 0.7869 0.7871 -0.03 +6.81 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3207 9.3064 +0.15 +1.64 9.1705 美元/挪威克朗 8.1720 8.1294 +0.52 -7.55 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉/刘秀红；审校 张明钧/张荻/于春红)