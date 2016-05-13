欧洲汇市：英镑下跌，此前英国央行对退欧风险发出警告

美国热股：珠宝商蒂芙尼11-12月假日季销售不及预期，股价下跌
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
卡尼的谈话引发“退欧”阵营人士强烈抨击，一些人指责他变得过度政治化。
英镑兑美元 在欧洲市场跌至1.4379美元，若跌破1.4375，将创三周低点。欧元兑英镑 持平报0.78705英镑。
“英国央行警告退欧可能给英国经济造成负面影响，升高对于放弃现状的恐惧，强化了‘留欧’阵营气势，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。
多项民调显示，两边阵营在公投中的得票将非常接近，目前距离公投只剩六周，投资人愈来愈担心英国可能退欧的风险。
交易商表示，这个不确定性升高英镑波动性，将使英镑短线维持偏弱。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉)
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利 季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。