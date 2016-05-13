欧洲汇市：英镑下跌，此前英国央行对退欧风险发出警告

卡尼的谈话引发“退欧”阵营人士强烈抨击，一些人指责他变得过度政治化。

英镑兑美元 在欧洲市场跌至1.4379美元，若跌破1.4375，将创三周低点。欧元兑英镑 持平报0.78705英镑。

“英国央行警告退欧可能给英国经济造成负面影响，升高对于放弃现状的恐惧，强化了‘留欧’阵营气势，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

多项民调显示，两边阵营在公投中的得票将非常接近，目前距离公投只剩六周，投资人愈来愈担心英国可能退欧的风险。

交易商表示，这个不确定性升高英镑波动性，将使英镑短线维持偏弱。(完)

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