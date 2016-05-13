全球贵金属：5月12日SPDR黄金持仓增0.39%，iShares白银持仓持平

美国热股：摩根士丹利季度获利翻倍，股价基本持平

路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利 季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。