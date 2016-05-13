全球贵金属：5月12日SPDR黄金持仓增0.39%，iShares白银持仓持平

美国热股：珠宝商蒂芙尼11-12月假日季销售不及预期，股价下跌
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透5月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓较周三增加0.3 9%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓继续持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,173,667.3 5月12日 27,068,578.7 5月11日 105,088.6 0.39% iShares 335,073,584.4 5月12日 335,073,584.4 5月11日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利 季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。