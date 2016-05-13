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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 16:45 BJT

全球贵金属：5月12日SPDR黄金持仓增0.39%，iShares白银持仓持平

路透5月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓较周三增加0.3
9%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓继续持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR      27,173,667.3   5月12日    27,068,578.7     5月11日  105,088.6    0.39%
    iShares  335,073,584.4   5月12日   335,073,584.4     5月11日       0.0     0.00%
    (完)
        
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 张荻)

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