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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 16:52 BJT

日股业绩：三井住友金融集团上财年获利减少14.2%，不及分析师预估

路透东京5月13日 - 日本三井住友金融集团(SMFG) 周五称，上一会计年度获利减少14.2%，逊于分析师预估，因贷款和经纪业务疲弱。

SMFG截止3月31日会计年度获利为6,467亿日圆(合59.4亿美元)。接受汤森路透调查的分析师平均预期为获利7,609亿日圆。

SMFG预期，截至2017年3月会计年度获利将增加8.2%至7,000亿日圆，分析师预估为7,347亿。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)

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