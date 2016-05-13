日股业绩：三井住友金融集团上财年获利减少14.2%，不及分析师预估

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月13日 - 日本三井住友金融集团(SMFG) 周五称，上一会计年度获利减少14.2%，逊于分析师预估，因贷款和经纪业务疲弱。
SMFG截止3月31日会计年度获利为6,467亿日圆(合59.4亿美元)。接受汤森路透调查的分析师平均预期为获利7,609亿日圆。
SMFG预期，截至2017年3月会计年度获利将增加8.2%至7,000亿日圆，分析师预估为7,347亿。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。