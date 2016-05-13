中国个股：东吴证券参股苏州资产管理公司，进军不良资产处置业务

路透上海5月13日 - 中国中型券商东吴证券 周五稍晚公告称，拟与江苏省苏州市国资委及下属国有企业共同发起设立苏州资产管理公司，间接参与不良资产处置业务。

苏州资管公司注册资本拟为12亿元人民币，其中东吴证券拟出资2.4亿元，占20%股份，苏州市国资委占21.67%股份，其下属的苏州国际发展集团、东吴人寿保险、苏州广电传媒集团和苏州市农业发展集团公司均占股8.33%。

苏州国际发展集团是苏州国资委的全资子公司，亦是东吴证券的控股股东，并持有东吴人寿保险20%股权。

苏州资管公司主营业务包括收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；受托资产管理；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算等。