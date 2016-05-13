中国个股：东吴证券参股苏州资产管理公司，进军不良资产处置业务

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月13日 - 中国中型券商东吴证券 周五稍晚公告称，拟与江苏省苏州市国资委及下属国有企业共同发起设立苏州资产管理公司，间接参与不良资产处置业务。
苏州资管公司注册资本拟为12亿元人民币，其中东吴证券拟出资2.4亿元，占20%股份，苏州市国资委占21.67%股份，其下属的苏州国际发展集团、东吴人寿保险、苏州广电传媒集团和苏州市农业发展集团公司均占股8.33%。
苏州国际发展集团是苏州国资委的全资子公司，亦是东吴证券的控股股东，并持有东吴人寿保险20%股权。
苏州资管公司主营业务包括收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；受托资产管理；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算等。
在国内不良资产处置领域，除了中国信达 、中国华融 等四大国有资产管理公司之外，包括江苏、浙江、安徽等十余个省市陆续成立地方资管公司。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。