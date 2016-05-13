美国热股：百货股Nordstrom财报惨淡大砍财测，盘初股价暴跌

路透5月13日 - 美国百货公司营运商Nordstrom 周四公布第一季同店销售下跌1.7%，净利跌至4,600万美元，较上年同期大减近三分之二。

公司亦调降本财年获利预测，由每股3.10-3.35美元降至2.50-2.70美元，低于分析师预估的3.20美元。