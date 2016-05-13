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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 17:28 BJT

台湾汇市：台币再创逾六周收盘新低，因国际美元转强及外资持续汇出

* 台币跌破32.6再创逾六周收盘新低
    * 因国际美元转强及外资持续汇出
    * 下周实质区间暂看32.500-32.800

    路透台北5月13日 - 台币兑美元 周五再收跌续探逾六周新低，周线收低0.66%
。汇银人士表示，由于国际美元再转强，台币随韩元等亚币走势略显疲态，加以外资持续汇
出，带动台币开低走低掼破32.600整数关口。
    
    他们指出，新政府将于下周五(20日)正式就职，惟台股仍在下跌寻求支撑，外资卖超未
停歇，至今外资已连11日卖超台股累计金额突破千亿台币；市场预期外资仍偏向汇出，短线
台币料续趋弱整理。
    
     〞出口商每到一个新价位就会出来试水温，今天有出来但力道已不如前。〞一位大型
官股商银交易员说。
    
    交易员指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计约12.64亿美元，较上日增加4.71亿
美元，交投转趋热络，主要消化外资买汇及出口商抛汇等需求，两股力道暂由外资汇出量能
略胜一筹，令台币午后贬向32.630。
    
    除了台股攸关外资动向外，一官股银行交易员也称，近期美元指数 强势站稳波段
高位，主要受到美联储升息题材激励，随着美联储议息会议脚步逼近，升息预期若加温将支
撑美元持续强势。
    
    美联储将在6月14-15日举行政策会议，下一次议息会议的时间在7月26-27日。
    
    周五台币兑美元收报32.626，续创逾六周收盘新低，前低为3月29日的32.695。今日台
币兑美元主要交易区间为32.570-32.628，上日在32.509-32.545；预估下周台币区间在32.5
00-32.800。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.628/32.668，上日收在3
2.616。
    
    台湾股市周五收跌0.67%报8,053.69点，逼近八千点大关。证券交易所资料显示，外资
及陆资在台股卖超140.90亿台币，连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。  
    
    
    韩元周五领跌新兴亚币，因市场预期韩国央行未来可能降息；一名美联储高官支持美国
收紧政策，致使亚洲货币下跌。 韩元 今收跌0.8%报1,171.4，上日
为1,162.6。
    
    波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且
通胀在逐步攀升，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要再次升息。 
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.626     32.542   32.570-32.628   32.600     9.03    5.04
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.625     32.541   32.570-32.627   32.570     3.61    2.89
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.020/0.040           0.000/0.015
 美元/台币六个月期          0.065/0.095           0.055/0.080
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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