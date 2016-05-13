台湾汇市：台币再创逾六周收盘新低，因国际美元转强及外资持续汇出

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 台币跌破32.6再创逾六周收盘新低 * 因国际美元转强及外资持续汇出 * 下周实质区间暂看32.500-32.800 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周五再收跌续探逾六周新低，周线收低0.66% 。汇银人士表示，由于国际美元再转强，台币随韩元等亚币走势略显疲态，加以外资持续汇 出，带动台币开低走低掼破32.600整数关口。 他们指出，新政府将于下周五(20日)正式就职，惟台股仍在下跌寻求支撑，外资卖超未 停歇，至今外资已连11日卖超台股累计金额突破千亿台币；市场预期外资仍偏向汇出，短线 台币料续趋弱整理。 〞出口商每到一个新价位就会出来试水温，今天有出来但力道已不如前。〞一位大型 官股商银交易员说。 交易员指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计约12.64亿美元，较上日增加4.71亿 美元，交投转趋热络，主要消化外资买汇及出口商抛汇等需求，两股力道暂由外资汇出量能 略胜一筹，令台币午后贬向32.630。 除了台股攸关外资动向外，一官股银行交易员也称，近期美元指数 强势站稳波段 高位，主要受到美联储升息题材激励，随着美联储议息会议脚步逼近，升息预期若加温将支 撑美元持续强势。 美联储将在6月14-15日举行政策会议，下一次议息会议的时间在7月26-27日。 周五台币兑美元收报32.626，续创逾六周收盘新低，前低为3月29日的32.695。今日台 币兑美元主要交易区间为32.570-32.628，上日在32.509-32.545；预估下周台币区间在32.5 00-32.800。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.628/32.668，上日收在3 2.616。 台湾股市周五收跌0.67%报8,053.69点，逼近八千点大关。证券交易所资料显示，外资 及陆资在台股卖超140.90亿台币，连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。 韩元周五领跌新兴亚币，因市场预期韩国央行未来可能降息；一名美联储高官支持美国 收紧政策，致使亚洲货币下跌。 韩元 今收跌0.8%报1,171.4，上日 为1,162.6。 波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且 通胀在逐步攀升，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要再次升息。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.626 32.542 32.570-32.628 32.600 9.03 5.04 司 元太外汇经纪公 32.625 32.541 32.570-32.627 32.570 3.61 2.89 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.000/0.015 美元/台币六个月期 0.065/0.095 0.055/0.080 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。