台湾汇市：台币再创逾六周收盘新低，因国际美元转强及外资持续汇出

* 台币跌破32.6再创逾六周收盘新低 * 因国际美元转强及外资持续汇出 * 下周实质区间暂看32.500-32.800 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周五再收跌续探逾六周新低，周线收低0.66% 。汇银人士表示，由于国际美元再转强，台币随韩元等亚币走势略显疲态，加以外资持续汇 出，带动台币开低走低掼破32.600整数关口。 他们指出，新政府将于下周五(20日)正式就职，惟台股仍在下跌寻求支撑，外资卖超未 停歇，至今外资已连11日卖超台股累计金额突破千亿台币；市场预期外资仍偏向汇出，短线 台币料续趋弱整理。 〞出口商每到一个新价位就会出来试水温，今天有出来但力道已不如前。〞一位大型 官股商银交易员说。 交易员指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计约12.64亿美元，较上日增加4.71亿 美元，交投转趋热络，主要消化外资买汇及出口商抛汇等需求，两股力道暂由外资汇出量能 略胜一筹，令台币午后贬向32.630。 除了台股攸关外资动向外，一官股银行交易员也称，近期美元指数 强势站稳波段 高位，主要受到美联储升息题材激励，随着美联储议息会议脚步逼近，升息预期若加温将支 撑美元持续强势。 美联储将在6月14-15日举行政策会议，下一次议息会议的时间在7月26-27日。 周五台币兑美元收报32.626，续创逾六周收盘新低，前低为3月29日的32.695。今日台 币兑美元主要交易区间为32.570-32.628，上日在32.509-32.545；预估下周台币区间在32.5 00-32.800。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.628/32.668，上日收在3 2.616。 台湾股市周五收跌0.67%报8,053.69点，逼近八千点大关。证券交易所资料显示，外资 及陆资在台股卖超140.90亿台币，连11个交易日卖超共计1,020.34亿台币。 韩元周五领跌新兴亚币，因市场预期韩国央行未来可能降息；一名美联储高官支持美国 收紧政策，致使亚洲货币下跌。 韩元 今收跌0.8%报1,171.4，上日 为1,162.6。 波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且 通胀在逐步攀升，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要再次升息。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.626 32.542 32.570-32.628 32.600 9.03 5.04 司 元太外汇经纪公 32.625 32.541 32.570-32.627 32.570 3.61 2.89 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.000/0.015 美元/台币六个月期 0.065/0.095 0.055/0.080 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)