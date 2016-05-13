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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 17:10 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减149亿台币，再转为净减

路透台北5月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减149亿台币，再转为净减；央行存单未到期余额
为7兆(万亿)3,819.30亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增225亿台币。
                            
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
       
  日期      到期量(亿)       发行量(亿)     增加/减少(
                                                亿)
    5/9          5,202.30         5,199.30        -3.00
   5/10          1,904.00        *1,955.00       +51.00
   5/11          4,840.50         4,640.50      -200.00
   5/12          1,631.20        *1,835.20      +204.00
   5/13          5,674.00        *5,473.00      -201.00
   总计         19,252.00        19,103.00      -149.00
  注*：10日含14天期存单465亿、12日含两年期定存单300亿、13日含7天期、10天期存单各2,677亿及2,789亿
。
   
   日期  91天期发行量(   182天期发行量(
         亿)             亿)
    5/9               5                2
   5/10               5                3
   5/11               6                3
   5/12               5                2
   5/13               5                2
   总计              26               12
 (完)

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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