《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减149亿台币，再转为净减

路透台北5月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减149亿台币，再转为净减；央行存单未到期余额 为7兆(万亿)3,819.30亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增225亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 5/9 5,202.30 5,199.30 -3.00 5/10 1,904.00 *1,955.00 +51.00 5/11 4,840.50 4,640.50 -200.00 5/12 1,631.20 *1,835.20 +204.00 5/13 5,674.00 *5,473.00 -201.00 总计 19,252.00 19,103.00 -149.00 注*：10日含14天期存单465亿、12日含两年期定存单300亿、13日含7天期、10天期存单各2,677亿及2,789亿 。 日期 91天期发行量( 182天期发行量( 亿) 亿) 5/9 5 2 5/10 5 3 5/11 6 3 5/12 5 2 5/13 5 2 总计 26 12 (完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)