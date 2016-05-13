香港个股：光大控股入股老年健康服务管理公司，战略布局养老产业

路透香港5月13日 - 中国光大集团旗下金融控股企业--光大控股 周五称，入股国内一家老年健康服务管理公司，作为战略布局养老产业。

光大控股的新闻稿称，已签署协议收购北京汇晨养老机构管理有限公司67.27%的股权，成爲其控制性大股东。收购后，光大控股将保持汇晨养老管理团队稳定，并参与运营管理。

公司首席执行官陈爽表示，“通过结合光大控股雄厚的财政资源和网络以及汇晨养老专业的管理能力，相信能进一步推动汇晨养老的快速发展。”

汇晨养老成立于2007年，是集养老机构、老年医疗、康复护理、小区服务于一体的老年健康服务産业集团。其目前管理6家老年公寓及1家日间管理中心，管理运营床位达3,100张，从业人员近500人，是国内最早实现医养融合、养老金融创新的高端养老品牌。

据中国首部老龄蓝皮书《中国老年宜居环境发展报告(2015)》，当前高龄老年人口已达2,500万，到2030年老年人口预计将达到3.71亿，占总人口的25.3%。人口老龄化程度正日益加剧，增加并改善养老服务供给迫在眉睫。

去年，民政部、发改委等10部委联合发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》，预示养老産业迎来新的阶段。