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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 17:25 BJT

日股业绩：本年汽车第四季度意外亏损，被高田气囊隐患拖下水

本田是汽车零部件生产商高田的最大客户。美国当局本月稍早表示，高田将再召回美国车辆上的3,500万-4,000万个气囊气体发生器。

本田预期当前年度净利将增加13.2%，因全球汽车销量的旺盛预期将抵消日圆走强带来的负面影响。

本田称，预期截至3月底当财年集团获利将增至3,900亿日圆，上年为3,445亿日圆。

本田假定今年美元兑日圆汇率均值将在105日圆，去年均值为120日圆。(完)

(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/刘秀红)

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