日股业绩：本年汽车第四季度意外亏损，被高田气囊隐患拖下水

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
本田是汽车零部件生产商高田的最大客户。美国当局本月稍早表示，高田将再召回美国车辆上的3,500万-4,000万个气囊气体发生器。
本田预期当前年度净利将增加13.2%，因全球汽车销量的旺盛预期将抵消日圆走强带来的负面影响。
本田称，预期截至3月底当财年集团获利将增至3,900亿日圆，上年为3,445亿日圆。
本田假定今年美元兑日圆汇率均值将在105日圆，去年均值为120日圆。(完)
(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/刘秀红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。