更新版 1-台湾货币市场：短率小幅向上月中资金趋紧，外资汇出且银行分配不均

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 短率小幅向上，月中之际资金偏少 * 外资汇出且银行资金分配不均 * 拆款及短票利率隐然向上 * 债券RP利率勉力持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周五微幅向上。资金调度人士指出，外商银频频汇出走钱，加以大型 银行资金多缺不一，凭添紧张保守市况。5月中旬之际，资金情势与平时的宽裕大异其趣。 他们表示，资金倒也称不上紧，因为续拆的资金大都能够续做，不过新钱不像之前随处都有，不算太好找 ；此外一周的成交额明显拉升，有钱的银行也调高了给银行同业、或票券商的利率水准。 〞一瞬间世界就变了，而且今天票券商缺口大一点，〞一位小型商银交易人士说。 他们表示，一周的利率今日普遍都拉升1-2基点。若以一周的拆款为例，今日的区间高位0.34%，较昨日的 0.31%高约3基点。目前大型银行动见观瞻，各方都在等待接下来大银行的资金变化。 至于下周的情况，资调人士认为，下周一可能资金会回稳一点，不过之后会如何很难说，保守一点仍是多 数资调度人士的共识。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超140.90亿台币，连11个交易日卖超共计1,020.34亿 台币。 本地时间17:34 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 32.626 32.542 台湾加权股价指数<.TWII 8,053.69 8,108.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.260-0.330% 0.230-0.320% **短票利率隐然趋升** 短票方面，一大型票券商交易员指出，由于先前就知道今日缺口较大，因此周四下午就先预框好今日要借 的钱，因此今天虽不好拆入，但倒也不算太费劲。 只不过，对于月底的资金情势，目前各方不敢太过乐观，尤其是月底前各方心态应该会更保守。目前票券 商多以将资金落点跨过端午过后为首要目标。 〞现在大家都升高危机意识了。〞一票券商交易员表示。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，上日在0.30%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.298%，区间0.28-0.36%，金额103.97亿台币； 前日的加权平均利率在0.296%，区间0.28-0.33%，金额23.42亿台币。 台湾央行周五共发行5,473亿台币定存单，与今日存单到期金额5,674亿相较，定存单发行余额减201亿台 币。 下周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周一2,859亿、周二5,346.5亿、周三1,479.5亿、周四1 ,774.5亿以及周五130亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负231亿台币，至周日累计超额准备1,532亿台币、加计前期1% 的超额准备为2,705亿台币。 **投信多缺不一，债券RP利率维稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，今日投信端资金持续分配不均，但不影响资金调度，反 倒是部分银行反应资金较紧，试图调高短天期公债RP利率1个基点至0.31%。 展望下周，他们指出，目前券商间资金缺口不大，RP成交多以到期续作为主，短线RP利率料续在既有区间 整理，不过仍须留意下周交割紧缩因子较多。 〞现在都压在区间范围操作就好，先求稳。〞一位大型证券商交易员说。 交易员指出，下周交割因子含周三交割花旗4.2亿美元债及高盛2.08亿美元债，周五交割预计300亿台币的 30年期公债、QNB Finance的11亿美元债；惟下周公司债还本付息也多达253亿台币，可望舒缓交割因子的影响 。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日；短天期及一个月天期公 司债附买回利率在0.37-0.39%，也和上日相似。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日；今日短天期公债附买回利率区间在0.23-0.25% ；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.31%。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
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