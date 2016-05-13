中国新债：宁波定向发行187亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透上海5月13日 - 中国宁波市财政局周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额187.1894亿元人民 币的一般和专项地方债，其中一般债85.2366亿元，专项债101.9528亿元，利率较下限上浮比例均为15%。 宁波本次定向发行的一般和专项债均含三、五、七和10年期，利率分别为2.95%、3.11%、3.35%和3.33%。 以下为宁波市定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 17.0351 3 2.95 2.56 39 15 一般债券 25.518 5 3.11 2.70 41 15 一般债券 17.142 7 3.35 2.91 44 15 一般债券 25.5415 10 3.33 2.9 43 15 合计 85.2366 专项债券 20.5638 3 2.95 2.56 39 15 专项债券 30.5935 5 3.11 2.7 41 15 专项债券 21.04 7 3.35 2.91 44 15 专项债券 29.7555 10 3.33 2.9 43 15 合计 187.1894 宁波市今日下午还招标发行了一般债和专项债，均含三、五、七、10年四个期限，其中专项债中标利率分 别为2.56%、2.70%、2.91%和2.95%，三、五、七年落在投标区间下限，10年期较下限上浮5个基点(bp)。 而宁波四期一般地方债中标利率分别为2.61%、2.78%、3.02%和3.09%，分别较投标区间下限上浮5、8、11 和19个基点(bp)。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元， 占比约两成，公开招标占比近八成。 据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改 善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个 人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞； 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。