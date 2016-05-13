中国外管局报告：外债宏观审慎管理试点效果良好，测算成本可降2-3个百分点

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，开展外债宏观审慎管理试点政策稳步实施，政策效果良好。截至2015年12月末，试点区域共有76家企业办理了108笔外债登记，签约金额合计28.67亿美元。从余额看，人民币外债占 38%，短期外债占 67%。

试点政策实施效果良好，未发生区内企业大规模异常借用外债或异常结汇的情况。经测算，试点企业资金成本可下降2-3个百分点。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

建立健全宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，是党的十八届三中全会的重要部署，是深化外汇管理改革、加快实现人民币资本项目可兑换、促进投融资便利化的重要举措。2015年，国家外汇管理局稳步推进外债宏观审慎管理试点，进一步拓宽了企业融资渠道，降低了企业融资成本。

在部分特殊经济区域开展外债宏观审慎管理试点。2015年2月，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于在部分地区进行外债宏观审慎管理试点的批复》（汇复〔2015〕57号），在北京中关村国家自主创新示范区核心区、深圳前海深港现代服务业合作区及江苏省张家港保税区（金港镇）等部分特殊经济区域，实施以外债比例自律为主要方式的宏观审慎管理试点。试点政策将企业外债余额与净资产按比例挂钩管理，即按照企业净资产的2倍进行外债余额控制。

区内企业借用外债，应按规定到所在地外汇管理机构办理外债登记手续 ；区内企业借用外币外债资金，可以按规定结汇使用。试点政策统一了区内中资企业与外资企业借用境外资金的管理政策，将境内机构对外借款的宏观风险控制在可以接受的范围内，在有效防范风险的前提下，更好地解决企业“融资难、融资贵”问题。

进一步升级试点政策，探索和完善外债宏观审慎试点工作。2015年8月，在总结前期试点经验的基础上，国家外汇管理局出台相关政策，对北京中关村国家自主创新示范区核心区的试点政策进行“升级”，拓宽了外债资金用途，放宽了外债专用账户管理，并对部分净资产规模较小、融资需求较大、盈利能力较强的高新技术企业给予最低外债额度支持。这是进一步探索和完善外债宏观审慎试点工作的有益尝试，能够更好地服务于“大众创业、万众创新”的需求。