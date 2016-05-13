中国外管局报告：加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动打击力度

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，去年国家外汇管理局等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，破获地下钱庄案件60余起，涉案金额超万亿元人民币。

下一步，国家外汇管理局将与相关部门保持紧密合作，加强部门间的沟通协作和信息共享，加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度，深入追查参与地下钱庄违法交易的主体，同时进一步提升贸易投资便利化程度，满足涉外主体正常的贸易投资需求，疏堵并举，综合治理，净化经济金融环境。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015年4月至12月，根据党中央、国务院统一部署，国家外汇管理局与中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动（以下简称专项行动），旨在破获一批地下钱庄大案要案，净化金融市场环境，进一步加大综合整治力度，消除地下钱庄滋生和发展的土壤，切断贪污贿赂等上游犯罪活动资金外逃通道。

在专项行动中，国家外汇管理局参与破获地下钱庄案件 60 余起，涉案金额超万亿元人民币。从已破获案件看，地下钱庄活动呈现以下特点。一是地下钱庄规模惊人，大要案频发，如福建俞氏地下钱庄案件，涉案金额合计超百亿元人民币，影响恶劣。二是涉案地区范围广，地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济活跃区域逐步向中西部等内陆省份蔓延，异地资金划转频繁。三是地下钱庄利用空壳公司，伪造贸易单证骗购外汇，实现大额资金跨境流出。四是骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。在已查处的一些地下钱庄案中，犯罪嫌疑人利用地下钱庄非法流转资金，虚开增值税发票，骗取地方政府出口奖励，金额巨大。

在集中打击地下钱庄等大要案件的同时，国家外汇管理局深入追查地下钱庄上、下游资金交易对手，加大对参与地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人等各类主体的追查力度。2015 年，查处企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇违规案件 100 余起，共处行政罚款1.3 亿元人民币。上述案件中有通过地下钱庄完成政府业绩考核的虚假外商投资企业，有通过地下钱庄骗取出口退税的贸易公司，以及通过地下钱庄转移非法资产的公职人员等。